Mortal Kombat : la bande-annonce du film est dispo !

Warner Bros a décidé de balancer la bande annonce de son prochain film.

par Geoffrey

Que les choses soient claires, le prochain film Mortal Kombat ne sera pas une suite aux précédents films n’y même aux derniers jeux vidéo . Le réalisateur du film ambitionne de réécrire la trame originale du jeu imaginée par Ed Boon et John Tobias .

A cause de la crise sanitaire, aucune date de sortie n’est pour le moment prévue en France . On sait cependant que le film sortira simultanément au cinéma et sur la plateforme de HBO aux États - Unis le 16 avril prochain . Afin de donner l’eau à la bouche aux fans de la franchise, Warner Bros a décidé de sortir sa première bande - annonce .

Une bande - annonce qui contient de nombreuses références à Mortal Kombat et sa mythologie avec la présence de Goro, une statue de Shao Khan ainsi que le thème musical du premier film Mortal Kombat de 1995 .