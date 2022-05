Mister V lâche les premières infos sur son rôle dans "le Flambeau"

Pour Canneseries, Mister V, Jonathan Cohen et Laura Felpin ont répondu à des questions sur le tournage du "Flambeau".

par Team Mouv'

Plus que quelques semaines avant la sortie du deuxième chapitre de La Flamme, appelé Le Flambeau, et où l'on retrouvera Jonathan Cohen en compagnie d'un tout nouveau casting, dont Laura Felpin et Mister V. Pour Canneseries, les deux humoristes se sont confiés sur leur rôle dans la série.

C'est un des rendez-vous les plus attendus par le public francophone en mai : La Flamme, la série Canal+ de Jonathan Cohen dont le succès avait été époustouflant, revient. Mais le show s'est réinventé en parodie d'émission d'aventure à la Koh-Lanta, ce qui a nécessairement permis d'agrandir le casting.

Nouveau casting 5 étoiles

Parmi les nouveaux arrivés, des noms plutôt séduisants et connus du public comme Mister V et Laura Felpin. Les deux acteurs ont rejoint l'équipe avec un enthousiasme qu'ils ne cachent pas, et se confient à présent sur leur rôle dans la série : si Laura interprète celui d'une jeune hippie éco-préoccupée, Mister V est lui un personnage qui rêve de devenir influenceur à l'égo plus étendu que son nombre de followers (800).

Rejoints par Jonathan Cohen, qui explique la manière dont il a choisi les deux rigolos pour sa série, les nouveaux acteurs du Flambeau partagent leur plaisir à travailler sur ce projet. Des participations qui se sont faites assez naturellement, puisque lorsque Jonathan leur a demandé de rejoindre la série, les deux acteurs ont choisi à l'instinct de développer certains traits de caractère des personnages qu'ils incarnaient.

Bref, de quoi nous donner encore plus hâte d'être le 23 mai (jour de sortie du Flambeau sur Canal +), pour retrouver la crème du l'humour français sur l'île de Chupacabra.