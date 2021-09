Michael K. Williams : l'incroyable Omar de "The Wire" est décédé à 54 ans

Encore une tragique disparition pour le monde du cinéma et de la série.

Célèbre notamment pour son rôle d'Omar Little dans la série incontournable The Wire, l'acteur américain Michael K . Williams est décédé à l'âge de 54 ans, à New - York .

Un talent brut remarqué par 2Pac

Annoncée par le New York Post, puis confirmée par Hollywood Reporter, cette mort tragique est intervenue ce lundi 6 septembre 2021 .

"Il est mort dans un appartement ( . . . ) à Brooklyn" voilà les seuls détails de l'AFP . Certains médias, avancent déjà la thèse de l'overdose, lui qui avait des problèmes d'addiction, mais toutefois ça ne reste que des rumeurs et on ne préfère pas trop avancer de cause de sa mort, par respect pour ses proches et sa famille .

Depuis cette annonce, les fans de The Wire et de l'acteur en général, sont sous le choc . . . et les hommages ne cessent de se multiplier . Considéré comme la ou l'une des meilleures séries de tous les temps, The Wire a marqué plusieurs générations et reste encore aujourd'hui une référence . Anecdote assez incroyable, Michael avait décroché son premier rôle dans Bullet grâce à 2Pac :