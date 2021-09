Michael K. Williams : comment 2Pac l'a aidé à avoir son premier rôle

2Pac a aidé Michael K. Williams a signer son premier rôle à Hollywood.

par Team Mouv'

La mort de Michael K . Williams a touché le monde entier et il laisse derrière lui une carrière qui est incroyable . Entre son rôle d'Omar dans The Wire, mais également son jeu d'acteur dans Lovecraft Country, Boardwalk Empire, 12 Years A Slave, The Gambler, Law & Order. Mais qui aurait pu croire que c'est grâce à 2Pac que l'acteur a pu faire ses débuts à Hollywood ?

Validé par la légende

Une ancienne vidéo repostée sur Twitter le jour de sa mort, le 6 septembre 2021, fait le buzz . C'est une interview de Michael K . Williams en 2018 pour PeopleTV . Il explique que 2Pac lui a permis d'avoir son premier rôle au cinéma . C'est seulement avec une photo de l'acteur que Makaveli s'est porté garant pour qu'il joue son frère dans le film Bullet en 1996 .

Dans cette interview il détaille comment sa carrière a pris une autre dimension en quelques minutes : "2Pac m'a vu, moi et ma photo, et il a vu cette cicatrice et s'est dit : "Yo, va chercher ce type, il a l'air assez baraqué pour jouer mon petit frère". Personne ne pourrait rêver mieux que d'être choisi par le rappeur en personne pour jouer dans son film ! D'ailleurs 2Pac lui a avoué comment il a flashé sur son polaroid en plein tournage de ce fameux extrait de Bullet dans la limo ! Les destins croisés de deux talents qui nous ont malheureusement quittés .