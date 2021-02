Michael B. Jordan prépare une série sur l'histoire de Mohamed Ali

L'acteur américain le plus en vue du moment nous prépare une série sur son idole : le légendaire Mohamed Ali.

par Team Mouv'

Après avoir fait revivre Rocky Balboa dans Creed, le spin - off de la saga, Michael B Jordan s'apprête à ressusciter une autre légende de la boxe : Mohamed Ali . En effet, l'acteur américain a signé un contrat avec la plateforme de streaming Amazon et une série sur l'histoire du boxeur le plus connu de tous les temps est dans les tuyaux . Pour l'heure, on ne connait pas encore le casting de cette "mini - série".

L'acteur dans le rôle du producteur exécutif

Acteur talentueux, fan de boxe et militant charismatique du mouvement des droits civiques des afro - américains, Michael B Jordan semble effectivement être le réalisateur tout désigné pour donner vie ce sujet hors norme . Il ne fait également aucun doute que piloter un tel projet représente un véritable défis pour l'acteur . Il sera le producteur exécutif de cette série, dans laquelle il ne jouera pas selon le journaliste Jeremy Mingot :

Une mini - série, pour une immense légende

De son vivant, Mohamed Ali militait activement pour le droit de sa communauté . Ce personnage sulfureux avait même risqué la prison lorsqu'il refusa de combattre au Vietnam en disant : "Je n'ai rien contre les Vietcong, aucun d'entre eux ne m'a jamais traité de nég * * "__ . Avec un tel personnage principal, la série devra forcément s'attarder sur le paysage social dans lequel le jeune Cassius Marcellus Clay s'est rebaptisé Mohamed Ali, avant d'imposer son nom au monde entier .

"The Greatest"

Champions des poids - lourds, beau gosse et orateur charismatique, Mohamed Ali a littéralement conquis le panthéon de la boxe anglaise durant ses grandes années en envoyant au tapis les plus grands boxeurs de son époque . Michael B Jordan n'a jamais caché son admiration pour ce sportif unique . Il avait même rendu hommage à Mohamed Ali en juin 2016, à l'annonce de sa mort . Selon Cinéserie, la série s'intitulera The Greatest, en référence au surnom d'Ali .

Le cinéma a déjà rendu hommage à de multiples reprises au G . O . A . T, notamment lorsque Will Smith incarnait The Greatest dans le biopic intitulé Ali, sorti en 2001 .