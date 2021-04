Michael B. Jordan dans le rôle de Superman ? Il répond aux rumeurs

L'acteur de Creed a répondu aux rumeurs qui le voyaient porter le costume rouge et bleu.

par Team Mouv'

Michael B . Jordan a beau avoir les épaules d'un super - héros, il ne semble pas qu'il revêtira le costume de Superman, malgré les rumeurs qui circulent. L'acteur de Black Panther a répondu aux suggestions selon lesquelles il pourrait jouer le rôle de Clark Kent .

On sait maintenant que Warner Bros . a fait appel à Ta - Nehisi Coates pour développer un nouveau film sur Superman. Les détails de l'histoire ne sont pas encore connus, mais l'écrivain pense à un Superman noir . "C'est intelligent de la part de DC de prendre Ta - Nehisi pour aller de l'avant et adapter ce projet", a déclaré Jordan au Hollywood Reporter.

L'interprète de Creed a ensuite décliné les rumeurs :

Il est incroyablement talentueux . Ça va valoir le coup de jeter un coup d'œil . Je suis flatté que les gens m'incluent dans cette conversation . C'est définitivement un compliment, mais je ne fais que regarder sur ce coup - là .

Michael B . Jordan se dit quand même flatté : "Vous entendez les murmures et les rumeurs et des choses comme ça et c'est juste un compliment", a précédemment déclaré l'acteur dans une précédente interview . "Vous savez, j'apprécie les gens qui pensent à moi de cette manière pour ces rôles . Je n'ai pas vraiment quelque chose de plus à ajouter à ce sujet autre que c'est juste flatteur et j'apprécie . Mais, vous savez, qui que ce soit qu'ils prennent ou si ça se passe comme ça, je pense que ce sera un film intéressant à voir ."