Method Man et Redman : le film "How High" 3 est en préparation

20 ans après l'original, le 3ème volet de "How High" est dans les tuyaux.

par Team Mouv'

Film cultissime pour des générations, How High avec Method Man et Redman n'a jamais eu sa suite digne de ce nom avec les deux acolytes . . . C'est Lil Yachty qui a eu le rôle principal pour le 2ème volet . . . et franchement c'était pas une réussite .

Le retour d'un duo légendaire

Sentant bien que le public réclame le retour du duo, Method Man a lancé une nouvelle boite de production Six Am avec sa manageuse Shauna Garr comme l'affirme Variety et le premier projet qui est déjà listé c'est How High 3 ! Le film a été vendu à Universal 1440 avec comme objectif principal : "mettre à l'affiche Meth et Red. "

20 ans après l'original, qui racontait la vie de deux étudiants qui débarquaient à Harvard grâce une recette magique, les deux potes de très longue date vont sans doute pouvoir enfin se donner la réplique et on espère qu'on se tapera des grosses barres à les regarder .