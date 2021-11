"Matrix Resurrections" : une nouvelle affiche bien stylée

Une nouvelle affiche du film tant attendu de "Matrix Resurrections" vient de sortir, et l'on voit enfin les héros du film, qui jusqu'à présent, n'étaient pas entièrement dévoilés.

par Team Mouv'

Ce nouvel opus de Matrix signe le retour de Néo et Trinity, toujours incarnés par Keanu Reeves et Carrie - Anne Moss, mais aussi de Morpheus, à présent interprété par Yahya Abdul - Mateen II . On remarque sur cette nouvelle affiche, deux nouveaux personnages féminins mystérieux .

Une affiche qui en dit beaucoup

Cette image reprend en partie les codes visuels établis dans l'affiche du premier Matrix, rappelant notamment l'une des affiches originales où les trois héros étaient déjà présents .

Affiche du premier Matrix et affiche du Matrix 4 (Warner Bros)

Au centre, Néo y prend aussi une pose défensive, lunettes noires et long manteau noir également . Une posture qui rappelle la manière dont il avait arrêté les balles à la fin du premier opus . mais Trinity, qui était déjà en "back up" à ses côtés, est ici en marche et Morpheus, sur le point de tirer sur quelqu'un, a une tenue très colorée .

Enfin, Jessica Henwick, qu'on voit plusieurs fois dans la bande - annonce, et qui incarne, selon IMDb, une certaine "Bugs". Enfin, qui est le cinquième personnage en partie caché par Néo ? La comédienne ressemble à Eréndira Ibarra, mais le studio ne dit rien sur son rôle .

L'accroche promet pourtant un "retour à la source", mais paradoxalement, cette affiche annonce aussi du neuf .

Bien que Warner Bros ait gardé secrets les détails généraux de cette suite, le studio a trouvé des moyens ingénieux de susciter l’enthousiasme des fans, notamment en publiant de nouvelles affiches promotionnelles .

Le film mettra en vedette l’arrivée de Yahya Abdul - Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Jada Pinkett Smith, Brian J . Smith.

Pour rappel, le long - métrage, situé 20 ans après les événements du volet "Revolutions". Neo et Trinity semblent avoir perdu la mémoire tandis, que certaines scènes du premier Matrix semblent se répéter : aura - t - on droit à un reboot de la matrice ? Matrix Resurrections _s_ortira en France le 22 décembre 2021 .

En attendant, vous pouvez ( re ) voir la bande - annonce de Matrix Resurrections .