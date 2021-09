"Matrix Resurrections" : la bande-annonce officielle est enfin là

"Matrix Resurrections" avec Keanu Reeves a enfin le droit à sa bande-annonce.

par Team Mouv'

Warner Bros livre une bande - annonce complètement déjantée, pour annoncer la sortie de Matrix Resurrections. Le quatrième volet de cette saga révolutionnaire, revient plus de 18 ans après la sortie de Matrix 3 ( Matrix Revolutions ) . Pour nous faire patienter, la production a mis en ligne les premières images du film, avec le retour de Keanu Reeves et Carrie - Anne Moss dans les rôles emblématiques qu’ils ont rendu célèbres : Neo et Trinity. On aperçoit aussi Morpheus, qui sera désormais incarné par Yahya Abdul - Mateen II .

Pour ce film, la visionnaire Lana Wachowski s'est entourée de ses collaborateurs de la série Sense8, comme les directeurs de la photo Daniele Massaccesi et John Toll . Et autant dire, que les premières images de cette bande - annonce nous mettent la chair de poule . Le plaisir est immense de revoir Neo, mais son retour semble très compliqué . Le personnage principal, Thomas Anderson, a du mal à se souvenir de son passé en tant que Neo . Il explique à son psy, qu'il a fait d'étranges rêves, dans une dimension parallèle . . .

Les premiers avis sur Matrix Resurrections

Contrairement aux premiers volets, ce Matrix Resurrections devrait porter sur une histoire d'amour . D'ailleurs, un petit comité de personnes a eu la chance de pouvoir le voir en avant - première en juin . David Manning sur Twitter avait donné son avis sur le film . Il disait : "Il est étrange, méta, palpitant, étonnamment drôle, et très ambitieux, presque trop . " Pour lui, les gens qui aiment Matrix, devraient aimer ce nouveau film .

Matrix Resurrections sortira en salles à partir du 15 décembre 2021 .