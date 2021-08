Matrix : le titre du 4ème volet dévoilé

Le titre et la date de sortie du quatrième volet de la saga Matrix ont été dévoilés.

par Team Mouv'

L'univers de Matrix inspire le rap français comme on a pu le voir récemment avec le dernier projet de Laylow . Grâce à ce futur quatrième volet les rappeurs auront de quoi nourrir leur imagination . Le nom du prochain film et quelques infos viennent de drop, un évènement pour les fans qui attendent un nouvel opus depuis 2003 .

Un scénario qui rend fou

Entre la nuit du mardi 24 au mercredi 25 août au festival CinemaCon à Las Vegas, le public et les journalistes ont pu découvrir le nom du film tant attendu : The Matrix Resurrections . Les chanceux ont aussi vu en avant - première le trailer qui n'est malheureusement pas disponible en ligne .

Les journalistes présents au festival ont donné quelques infos croustillantes . Selon eux, le personnage principal, Neo, est face à son psy qui n'est autre que Neil Patrick Harris, a . k . a Barney dans How I Met Your Mother__ . Complètement duper entre rêve et réalité, il n'a pas l'air de se rappeler de l'existence de la fameuse Matrice . Il demande à son psychologue : "Suis - je fou ?" . Neo est aussi accro à la fameuse petite pilule bleue jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec l'acteur Yahya Abdul - Mateen II qui lui donnera dans la main la pilule rouge . Celle - ci lui fera gouter au monde réel et lui donnera de nouveaux pouvoirs ! Si ces quelques indices donnent l'eau à la bouche, il faudra patienter . Le film de Lana Wachowski sortira dans les salles obscures le 15 décembre prochain . . . en même temps que Spider - Man No Way Home ! Le choix sera difficile, pilule bleue ou pilule rouge ?

Un casting de rêve

Les journalistes rapportent aussi que Trinity jouée par Carrie - Anne Moss, Niobe a . k . a Jada Pinkett Smith font toujours partie du casting . Selon BFMTV, Hugo Weaving, l'interprète de l'Agent Smith, n'a pas signé pour ce quatrième volet . De nouvelles têtes sont aussi annoncées : Christina Ricci ( la fille dans la Famille Adams ) et Jonathan Groff ( l'acteur de Mindhunter ) .