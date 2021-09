"Matrix 4" : la première image de Néo et 180 000 teasers (légèrement) différents

Avec un site web interactif, Warner Bros confirme aussi la date du premier trailer et même la date de sortie !

par Team Mouv'

Plus attendu que jamais, le quatrième épisode de la saga Matrix fait parler de lui ! À Las Vegas récemment, le public et les journalistes ont pu découvrir le nom officiel du film : The Matrix Resurrections . Les chanceux ont aussi vu en avant - première le trailer qui n'est pas encore disponible en ligne mais qui heureusement va très prochainement se dévoiler !

"C'est le moment de te montrer le réel"

Evidement, le choix t'appartient et tu pourras donc choisir la couleur de ta pilule te permettant de découvrir les premiers extraits du film . Un site dédié immersif et interactif qui plonge immédiatement dans la matrice, avec en plus un message qui confirme que la bande annonce officielle sera disponible demain, jeudi 9 septembre, à 15h en France !

Les plus curieux, qui auront cliqué plusieurs fois sur les pilules, en découvriront d'autant plus et auront le droit à de nouveaux extraits parmi lesquels on pourra apercevoir Néo ( Keanu Reeves ) , Trinity ( Carrie - Anne Moss ) , le nouveau personnage mystérieux joué par Yahya Abdul - Mateen II ( qui serait relié à Morpheus ) les premiers décors et les premiers combats !

Aujourd’hui pourrait être le premier jour de votre vie, mais si c’est ce que vous voulez, il va falloir vous battre !

Selon Warner en cliquant sur son site, les fans auront le droit à l’un des 180 000 teasers légèrement différents disponibles en ligne, fais - toi plaisir !

La date de sortie dans les salles américaines, et simultanément sur HBO Max, a été confirmée pour le 22 décembre. Encore un peu de patience . . .