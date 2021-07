Marvel : Megan Thee Stallion au casting d'une prochaine série

Megan Thee Stallion va faire ses premiers pas au cinéma chez les productions Marvel.

par Team Mouv'

Si l'on connait Megan Thee Stallion pour ses talents de rappeuse et ses bangers incontournables, il se pourrait bien qu'on l'a découvre dans un tout autre univers que le rap . En effet, la jeune femme originaire du Texas pourrait bien faire ses premiers pas dans le cinéma .

M comme Marvel

Comme le rapporte HotNewHipHop, la société de production Marvel dont le succès n'est plus à prouver aurait les yeux braqués sur l'une des rappeuses du moment, Megan Thee Stallion à qui l'on doit des hits comme Savage, Body ou encore Wap, pour rejoindre le casting d'une prochaine série de supers - héroïnes. Intitulée She Hulk, cette nouvelle série sera diffusé sur Disney + et suivra les aventures de l'avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, qui hérite de ses pouvoirs et devient Miss Hulk à la suite d'une transfusion sanguine destinée à la sauver après qu'elle se soit faite tirer dessus comme le rapporte Allociné . Pour le moment, la rumeur court que Megan tiendra son propre rôle et aurait déjà tourné quelques épisodes . Affaire à suivre . . .