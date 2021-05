Mark Wahlberg a pris 10 kilos pour son prochain film

Pas d'abdos dessinés à la règle ni de biceps contractés cette fois. Pour son film "Father Stu", l'acteur doit prendre 20 kilos.

par Team Mouv'

Il nous a plutôt habitué aux muscles congestionnés et au zéro gras, mais cette fois l'acteur Mark Wahlberg dévoile une toute autre silhouette pour son prochain film . Father Stu, que co - produit l'acteur de No Pain No Gain et dans lequel il tient le rôle principal, raconte l'histoire d'un boxeur devenu prêtre à la suite d'un accident de voiture . Un projet qui lui tient à coeur et qu'il essaie de mettre sur pied depuis six ans .

Pas besoin de gros biceps pour ce rôle, l'acteur doit surtout prendre du poids. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram il y a quatre jours, Wahlberg dévoilait un petit ventre alors qu'il se trouve à la salle de sport . Deux jours plus tard, il publie un photo montage "avant/après" sur lequel la transformation est impressionnante . L'acteur aurait pris environ 10 kilos, le tout en seulement trois semaines . Il explique n'être qu'à la moitié du chemin puisqu'il doit encore prendre 10 kilos s'il veut rentrer dans la peau de son personnage .

