Margot Robbie et Ryan Gosling incarneront Barbie et Ken

Le film consacré à Barbie avec Margot Robbie dans le rôle de la poupée, a enfin trouvé son Ken qui sera Ryan Gosling.

par Team Mouv'

En projet depuis des années, le live - action de Barbie a déjà connu de nombreux développements . Pendant un moment, c'était à Amy Schumer d'incarner le rôle de Barbie, puis il a été également proposé à Anne Hathaway . Finalement, le rôle de la poupée a été offert à Margot Robbie . Et on sait désormais qui incarnera le célèbre Ken, ce sera Ryan Gosling .

Un projet qui a pris plusieurs détours

En effet, ce projet de film de cesse de changer . Initialement, l’entreprise Sony devait produire le film avec Amy Schumer dans le rôle de Barbie . Mais c’est finalement Warner Bros qui a repris les commandes et changé de réalisatrice au passage . En effet, Alethea Jones devait s’occuper de la réalisation .

Lorsque Margot Robbie, Greta Gerwig ( Lady Bird ) et Noah Baumbach ( Marriage Story ) ont rejoint le projet respectivement en 2018 et 2019, le projet a pris petit à petit forme . Le live action Barbie sera en effet réalisé par Greta Gerwig ( Lady Bird ) , sur un scénario co - écrit avec Noah Baumbach . Le tournage devrait être lancé début 2022 pour une sortie en 2023 .

Margot Robbie fait également double emploi sur le projet ; en plus de jouer le rôle de l'emblématique poupée Mattel, elle produit le film sous sa bannière LuckyChap Entertainment, qui vient de remporter un Oscar pour "Promising Young Woman" . Les producteurs de Barbie incluent également Tom Ackerley son époux ainsi que Josey McNamara de LuckyChap. Pour Mattel, ce sera Robbie Brenner, Ynon Kreiz et David Heyman .

Un challenge de taille pour Barbie

Mais le véritable challenge de ce film, sera de surprendre le public . En effet, Mattel a longtemps été critiqué pour son manque de diversité chez ses poupées . L’entreprise a donc mis un point d’honneur à modifier cela, en lançant beaucoup de gammes de poupées inclusives .

Mais Margot Robbie l’assure, le film aura des allures féministes et engagées .

C’est vrai que c’est un film qui vient avec un héritage très lourd . Il y a beaucoup de connexions, à la fois controversées et nostalgiques . Malgré cela, il y a beaucoup de façons intéressantes de l’aborder . En général, quand les gens entendent Barbie, ils se disent spontanément : ‘Je sais déjà à quoi ce film va ressembler . ’ Mais quand ils apprennent que c’est Greta Gerwig qui l’écrit et le réalise, ils pensent : ‘Oh, eh bien, peut - être que je me suis trompé’ .

Enfin un Ken pour Barbie

Au début, Ryan Gosling aurait refusé le rôle en raison d’autres obligations . Seulement, le studio a fortement insisté, le comédien étant leur premier choix pour Ken . Une ouverture dans son emploi du temps lui a ensuite permis d’accepter .

Plus récemment, Ryan Gosling a joué le rôle du légendaire astronaute Neil Armstrong dans "First Man", après avoir joué avec Harrison Ford dans "Blade Runner 2049" . Les nominations aux Oscars de l'acteur canadien proviennent de "Half Nelson" de 2006 et de "La La Land" de 2016 .

En attendant d'en savoir plus sur le film de la mythique poupée, c'est sur Netflix que l'on retrouvera prochainement Ryan Gosling aux côtés de Chris Evans et Ana de Armas dans le thriller des frères Russo "The Gray Man" .