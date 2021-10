Maes annonce la sortie de sa série "Réelle vie"

Le rappeur de Sevran va dévoiler sa série intitulée "Réelle vie".

par Team Mouv'

Après les mixtapes Réelle vie, place désormais à la série qui portera le même nom . Maes a utilisé ce titre symbolique pour nommer sa prochaine série .

Avant l'album, Maes sort sa série

En attendant la sortie de son nouvel album qui devrait débarquer prochainement, Maes va d'abord nous livrer une série . Réelle vie, sera disponible à partir du mercredi 27 octobre, à 20h sur la chaîne YouTube LDS Production . Pour le teasing, l'artiste a dévoilé une première vidéo dans laquelle on voit le rappeur, qui jouera certainement un rôle essentiel dans cette production .

Plus tôt dans la journée, le rappeur du 93 avait mis sa bio Instagram à jour et a prévenu : "Avis au reste du monde . . . mon album sera le meilleur"__ . Maes va revenir très fort, et ce retour passera pas la sortie de cette nouvelle série .