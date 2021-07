"Lupin" : Omar Sy lâche des infos sur la saison 3

La série phénomène "Lupin" incarnée par Omar Sy a le droit à sa troisième partie et on a déjà des détails.

par Team Mouv'

Pour ceux qui sont passés à côté de Lupin, la série se centre sur Omar Sy qui interprète le personnage d’Assane Diop . Fan de Arsène Lupin le gentleman cambrioleur depuis petit, il veut venger son père qui s’est fait accuser à tort de vol par le méchant Hubert Pellegrini .

Pour ça, il use de tours de passe passe inspirés par les livres de Maurice Leblanc en échappant à tout le monde, même à la police à l'aide de déguisements et de combines hyper malines .

Le succès de la série bat son plein et la partie 2 est dispo depuis le 11 juin. A peine un moins de sortie de cette saison 2, Omar Sy évoque déjà la suite . En effet, pour la partie 3, l'acteur s'est confié à Entertainment Weekly et a dévoilé quelques détails sur la suite qui réservera pleins de surprises :

"On a beaucoup d'idées et nous sommes en pleine écriture . "

Un gros casting à venir ?

Le comédien a révélé au magazine que le casting pourrait s'agrandir car Lupin aura sûrement besoin d'autres complices : "Quand vous lisez les romans, Lupin a beaucoup de complices . Mais dans la série, il n'en a qu'un seul, Benjamin . Il a besoin de plus de bras, donc il va devoir en engager, comme il le fait dans la saison 2 avec Philippe Courbet . C'était intéressant de faire ça . Je pense que ce serait intéressant un jour d'avoir un gros casting, avec beaucoup de monde . Quand vous êtes le cerveau, vous ne pouvez pas faire tout tout seul . C'est aussi un de ses talents, de rassembler les gens__"

Des alliances inattendues ?

Dans la série, Assana se fait pourchasser par le policier Guedira et bien figurez - vous qu'Omar n'exclut pas une possible alliance entre les deux protagonistes qui ont une ressemblance : "Dans une autre vie, ils auraient été amis, parce qu'ils ont Lupin en commun . Donc pourquoi pas? C'est possible . Nous ne savons pas . "

Affaire à suivre de très près !