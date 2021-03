"Lupin" : Netflix lâche le premier teaser de la partie 2

La plateforme de streaming Netflix vient de dévoiler les premières images de la deuxième partie de "Lupin".

par Team Mouv'

Après le carton monumental de la première partie, Netflix a rapidement annoncé qu'une deuxième partie allait arriver. Et en effet, la suite est officiellement prévue pour cet été, les aventures d'Assane Diop joué par Omar Sy reprendront là où elles s'étaient arrêtées .

Arsène Lupin bientôt de retour

Pour nous faire patienter, et surtout pour faire grimper la hype, Netflix vient de mettre en ligne les premières images de cette deuxième partie, dans un teaser inédit bourré d'actions . Dans celui - ci, on voit Assane Diop en pleine course pour retrouver son fils Raoul, qui a été enlevé à la fin de la première saison . Evidemment, ça ne sera pas de tout repos et Diop devra affronter Hubert Pellegrini et Léonard .

En attendant la date de sortie officielle de la série, découvrez les premières images sans plus attendre !