Lupin : Netflix dévoile les premières photos de la partie 2

Après le succès de la première saison, les fans de Netflix attendent avec impatience l'arrivée des prochains épisodes de Lupin. Alors que cette partie 2 ultra attendue débarquera sur vos écrans cet été, la date exacte n'a pas encore été dévoilée . La plateforme de streaming joue avec nos nerfs, et fait monter la pression petit à petit .

Début mars, un premier teaser bourré d'action avait été dévoilé, dans lequel on retrouvait Omar Sy là où il nous avait laissé au terme de la première partie . Cette fois, l'acteur nous partage les premières photos de cette seconde partie, en guise d'aperçu, rien que pour le plaisir .

Dans cette deuxième partie, on suivra toujours les aventures d'Assane Diop en pleine course pour retrouver son fils Raoul, qui a été enlevé à la fin de la première saison . Evidemment, ça ne sera pas de tout repos, car il devra affronter Hubert Pellegrini et Léonard .