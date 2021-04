"Lupin" devient la série la plus regardée sur Netflix en 2021

Nouveau record pour la série "Lupin" qui devient le programme le plus vu sur Netflix.

par Team Mouv'

C'est une nouvelle consécration pour la série française Lupin : dans l'ombre d'Arsène, qui explose les records de vue sur Netflix . En effet, la série dont le succès n'est plus à prouver, continue son ascension au sommet et compte bien y rester .

Lupin au sommet

Comme le rapporte le Hollywood Reporter, la série a été visionnée par 76 millions de foyers à travers le monde, ce qui la place comme le programme le plus regardé sur Netflix au premier semestre, soit 4 mois après sa sortie . Une première pour une fiction française qui rejoint le panthéon des meilleurs séries du moment aux cotés de La Chronique des Bridgerton ( 82 millions ) et The Witcher ( 76 millions ) . Un record plus que satisfaisant et très encourageant pour la deuxième partie de la série prévue dans 3 mois, dont le premier teaser fut dévoilé courant mars dernier .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une seconde partie prometteuse

Dans la seconde partie de cette aventure folle, on retrouve Assane Diop en pleine course pour retrouver son fils Raoul, qui a été enlevé à la fin de la première saison . Evidemment, ça ne sera pas de tout repos et Diop devra affronter Hubert Pellegrini et Léonard . Il faudra patienter jusqu'à cet été pour se replonger dans les aventures d'Assane Diop .