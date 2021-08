Lucifer : Netflix dévoile une bande-annonce pour la saison finale

Lucifer brave l'apocalypse dans cette ultime saison 6.

par Team Mouv'

Dans cette dernière saison de Lucifer, l'apocalypse s'abat sur le monde . Rien ne va plus et c'est maintenant à Lucifer d'avoir les pleins pouvoir en tant que Dieu. Mais la tâche ne sera pas si facile comme on peut le voir dans le trailer .

Le teaser enflammé de la saison 6 a été diffusé ce mardi 10 aout 2021 . Dans l'extrait, Lucifer apprend que le trône des Enfers est déjà pris par une mystérieuse femme jouée par Brianna Hildebrand ( que l'on a pu voir dans Deadpool) . Cette femme aux bottes gothiques a un seul but : tuer Lucifer . Mais pourquoi ?

Une ultime saison pleine de suspens

On se pose de nombreuses questions avec cette bande - annonce . . . Surtout quand on voit Chloe se battre avec Lucifer Morningstar ! Elle le menace avec la lame d’Azrael, la seule arme qui peut le tuer . On apprend aussi une autre nouvelle : Dan a . k . a . Kevin Alejandro n'est pas mort !

Le teaser nous en met plein la vue et brouille les pistes : on voit Lucifer danser dans un cabaret, puis on le découvre coincé dans un univers animé comme les Looney Tunes aux côtés de Chloé . Si vous n'avez rien compris, nous non plus ! Pour clarifier tout ça il va falloir attendre la rentrée . L'ultime saison sera dispo le 10 septembre sur Netflix .