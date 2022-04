Luc Besson de retour avec un film d’horreur adapté d’"Arthur et le Minimoys"

Luc Besson dévoilera prochainement "Arthur, Malédiction".

par Team Mouv'

3 ans après son dernier film Anna, Luc Besson sera de retour au cinéma sous la casquette de producteur et scénariste. 12 ans après le dernier volet de sa saga à succès, Luc Besson nous replongera très bientôt dans l'univers d'Arthur et les minimoys avec un nouveau film horrifique.

Ce ne sera pas pour les enfants

Basé sur une saga littéraire destinée aux enfants que Luc Besson avait co-écrite avec Céline Garcia entre 2002 et 2005, le réalisateur a par la suite, donné vie en image à cet univers et ses personnages à travers les trois films Arthur et les minimoys, sortis entre 2006 et 2010. Si ces films d'animation ont cartonné auprès des plus petits, Luc Besson les réinventera prochainement dans une version horreur. Un registre pour le moment jamais exploré par le réalisateur.

En effet, intitulé Arthur, Malédiction, cette suite terrifiante réalisé par Barthélémy Grossmann verra le jour dans les salles de cinéma dès le 29 juin prochain. En attendant, ce quatrième volet s'est dévoilé à travers un premier teaser ce jeudi 28 avril. Tournée caméra à l'épaule, ce spin-off suivra des adolescents qui ont retrouvé la maison du récit originel et qui tomberont dans un piège maléfique et mortel.