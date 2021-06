"Les Soprano" : 22 ans après, une première bande-annonce pour le prequel de la série culte

La série culte "Les Sopranos" revient dans un préquel qui s'annonce exceptionnel.

Les fans d'action seront ravis : la série culte Les Soprano fait son come - back après 22 ans en film . Avec plus de 21 Emmy Awards et 5 Golden Globes la pression est haute pour le réalisateur Alan Taylor . Cette fois - ci dans ce préquel intitulé The Many Saints of Newark__, on plonge dans la jeunesse du grand Tony . L'histoire de ce anti - héros mafieux qu'on adore ou qu'on déteste, sera en salles en France le 3 novembre prochain .

Acteurs de père en fils

En 2004, James Gandolfini, l'acteur dans la peau du personnage de Tony est décédé . La relève a donc été donnée à son fils Michael Gandolfini . Ce sera à travers ses talents d'acteur qu'on découvrira la jeunesse du célèbre mafieux . C’est d'ailleurs sur la voix off de James Gandolfini, que s’ouvre la bande - annonce de The Many Saints of Newark .

Plongée dans les débuts de Tony dans la mafia

La mère de Tony, Livia, jouée par Vera Farmiga, est au bout du rouleau . Son fils n'arrive pas à s'adapter à l'école . En réalité, il a un QI plus élevé que la moyenne, mais il va préférer se rapprocher de son oncle mafieux, Dickie Molitsanti . Le jeune mettra le pied dans une guerre des gangs où le personnage va s'élever en meneur comme on a pu le voir dans Les Sopranos .

La bande - annonce est remplie de scènes d'action et de suspens mais il faudra attendre encore quelques mois avant de le voir au cinéma en France . En attendant on peut se refaire toutes les saisons des Soprano pour se rafraichir la mémoire !