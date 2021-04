"Les Simpson" : le doubleur d'Apu présente ses excuses

Hank Hazaria a doublé le personnage pendant plusieurs années avant de renoncer au rôle.

par Geoffrey

Le débat avait enflammé la toile il y a un peu plus d’un an . A l’heure ou la culture dont le cinéma cherche à mettre la richesse de la diversité en avant, le monde du doublage avait reconnu que beaucoup de personnage de couleurs étaient doublés par des acteurs blancs .

Des excuses auprès du peuple indien

Depuis beaucoup de mesures ont était mise en place comme chez Netflix avec Big Mouth ou Apple TV + avec Central Park . Mais c’est surtout chez la FOX que les problèmes persistaient . Ainsi Hank Azaria, qui a décidé de ne plus doubler Apu Nahasapeemapetilon, personnage d’origine indienne dans la série .

Le comédien s’est par ailleurs excusé dans un podcast en début de semaine :

"J’ai eu un rendez - vous avec le destin sur ce sujet pendant environ 31 ans . Une partie de moi a le sentiment que je dois aller voir toutes les personnes indiennes du pays pour m’excuser personnellement et parfois je le fais quand l’occasion se présente__ . Je m’excuse d’avoir contribué à créer cela et d’y avoir participé . Pour les personnages indiens, latins ou noirs, laissez les personnes concernées exprimer leurs voix . Ils apporteront leurs expériences et leur authenticité . Ne prenons pas des emplois aux personnes qui n’en ont pas assez. "

Le comédien qui double plusieurs personnages des Simpson continuera néanmoins à doubler d’autres personnages dans la série .