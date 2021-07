Les Simpson avaient prédit en 2014... le voyage de Branson dans l'espace

Les Simpsons ont prédit le vol de Branson dans l'espace.

par Team Mouv'

Les Simpsons ont souvent "prédit" dans leurs épisodes des évènements qui se sont déroulés plus tard . On se rappelle de Trump au pouvoir, le déroulement d'un épisode de Game of Thrones, le rachat de la Fox par Disney et la liste est longue ! Aujourd'hui c'est le voyage spatial de Branson qui a comme des airs de déjà vu .

Ça commence à faire peur

L'épisode 15 de la saison 25 des Simpsons appelé L'art de la guerre a "prédit" le voyage dans l'espace du milliardaire Richard Branson. Sauf que l'épisode date de 2014 . . . et le vol du patron de Virgin s'est effectué ce 11 juillet 2021 .

Les clichés de l'américain à bord de son vaisseau VSS Unity ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'épisode de la fameuse série . La preuve en image :

Les Simpsons et leurs synopsis ne doivent pas non plus être confondus avec des boules de cristal comme le souligne un internaute : "On sait que Virgin Galactic a essayé d'envoyer Richard Branson dans l'espace pendant 17 des 34 années où les Simpsons ont été diffusés, donc la série n'était pas exactement Nostradamus ici . " Bon, on est rassuré, rien de mystique là - dedans !