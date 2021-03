"House of Gucci" : la première image du film dévoilée par Lady Gaga

Actuellement en tournage en Italie, le très attendu "House of Gucci" réalisé par Ridley Scott dévoile ses premières images.

par Team Mouv'

C’est certainement l’un des films les plus attendus . Forcément que la pandémie mondiale et la fermeture des salles obscures rajoutent de l’impatience à notre impatience mais avec House of Gucci, c’est la promesse d’un grand film qui nous attend .

Déjà parce qu’il est réalisé par Ridley Scott, touche - à - touche d’Hollywood, autant capable de ressusciter le péplum avec Gladiator, que de renouveler le genre de la science - fiction, avec le cultissime Alien. Le casting est 5 étoiles . Porté par Adam Driver et Lady Gaga, les deux acteurs seront entourés par Al Pacino, Jeremy Irons ou encore Jared Leto, sans oublier la petite touche frenchie du groupe, Camille Cottin.

House of Gucci c’est l’histoire de Maurizio Gucci ( Adam Driver ) , petit - fils héritier de Guccio Gucci, le fondateur de la marque de luxe italienne du même nom, et de son assassinat en 1995, commandité par sa futur ex - femme, Patrizia Reggiani ( Lady Gaga ) . Elle souhaitait toucher l’héritage qui lui revenait de droit avant que son richissime d’époux ne se remarie avec Paola Franchi ( Camille Cottin ) .

C’est à l’occasion du début du tournage du film que Gaga, reine de la pop et désormais actrice reconnue, a publié une photo d’elle et de son mari à l’écran, Adam Driver. On y aperçoit "Signore e Signora Gucci" en combinaison de ski très probablement sur la terrasse du chalet où Maurizio entretenait sa liaison avec Paola Franchi. Une petite ambiance Les Bronzés font du ski en bien plus de classe avec ce côté joliment rétro . Une image prometteuse qui rajoute à notre excitation tant les acteurs ressemblent à leur personnage .

Aucune date de fin de tournage ni aucune date de sortie n’ont ( logiquement ) été annoncées pour l'instant .