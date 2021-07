"Les Méchants" : le premier film de Mouloud Achour débarque en septembre au cinéma

Avec un beau casting, "Les Méchants" co-réalisé par Mouloud Achour dévoile son affiche et sa date de sortie en salles.

Mouloud Achour est dans le multitasking : journaliste, présentateur, producteur . . . il se lance dans l'aventure de la réalisation de films avec son premier long - métrage intitulé Les Méchants et co - réalisé avec Dominique Baumard .

Le film dévoile son affiche bien esthétique et la date de sortie en salles à savoir le 8 septembre 2021 .

Un casting de folie

Pour Les Méchants s'offre un superbe casting : avec en personnages principaux les humoristes Roman Freyssinet et Djimo .

S'ajoutent à eux des personnalités, artistes, comédiens . . . proches de l'animateur vedette de Canal + à savoir : Ludivine Sagnier, Anthony Bajon, Kyan Khojandi, Mathieu Kassovitz, Alban Ivanov, Samy Naceri, Bun Hay Mean, Fadily Camara, Marwa Loud, Hakim Jemili, Heuss l’Enfoiré, Lucas Omiri, Stavo, Redouane Bougheraba, Alexis Manenti, Jean - Rachid Kallouche, Fary, Pierre Palmade et Sébastien Abdelhamid…

Le pitch du film :: Après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, Sébastien tente de la revendre à Patrick, un gentil . Jusqu'ici, rien de bien méchant . Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics s'en mêlent… Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus recherchés de France .