"Les Méchants" : la bande-annonce du premier film de Mouloud Achour est dispo

Célèbre animateur sur Canal + depuis 2006, Mouloud Achour est aujourd'hui au sommet de sa carrière de journaliste en profite déjà pour se lancer dans la réalisation avec son premier long - métrage intitulé Les Méchants et co - réalisé avec Dominique Baumard . Ce film dont on avait déjà découvert l'affiche très colorée et la date de sortie en salles, à savoir le 8 septembre 2021, vient tout juste de dévoiler sa bande annonce .

Humour, buzz et trafiquants de clics

En 2 minutes, vous commencerez à comprendre donc pourquoi Patrick et Sébastien ( incarnés par les humoristes Roman Freyssinet et Djimo ) vont passer la pire journée de leur vie . En quelques heures et suite à une fake news, ils vont devenir les méchants les plus recherchés de France. La raison ? Une fake news montée de toutes pièces par Virginie Arioule, présentatrice d’une chaine de débat prête à tout pour faire de l’audience, quitte à pactiser avec des trafiquants de clics . Une histoire dans laquelle vous découvrirez le rappeur "Carceral" et ses 13 disques de platine et ses 13 condamnations qui va subir ce qu'il appellera un attentat envers son "intégrisme" et dont la vidéo va se retrouver n°1 des tendances .

Malgré des premiers commentaires négatifs des internautes sceptiques, ce film s'annonce délirant et réunit des grandes figures du rap et du cinéma français : Ludivine Sagnier, Anthony Bajon, Kyan Khojandi, Mathieu Kassovitz, Alban Ivanov, Samy Naceri, Bun Hay Mean, Fadily Camara, Marwa Loud, Hakim Jemili, Heuss l’Enfoiré dans le rôle d'un gendarme, Lucas Omiri, Stavo, Redouane Bougheraba, Alexis Manenti, Jean - Rachid Kallouche, Fary, Pierre Palmade et Sébastien Abdelhamid…

Déjà dans la sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021, Les Méchants a des chances de s'imposer comme une des comédies française de l'année 2021 .