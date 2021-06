Les Maîtres de l’Univers : la bande-annonce de la nouvelle série Netflix

Netflix a décidé de dépoussiérer la série culte des années 80 pour nous offrir une version 2021, le retour de Musclor et de Skeletor approche...Par le pouvoir du Crâne ancestral !

par Team Mouv'

Cette série emblématique des années 80, a une histoire bien singulière, c'est en 1981 que Mattel lance la licence Les Maîtres de l'univers (He - Man and the Masters of the Universe) qui comprend entre autre une gamme de jouets, pour booster les ventes, une série animée est créée pour servir à sa promotion . C'est un carton ! Mais après 130 épisodes, la série s'arrête .

Pour cette version 2021 produite par Netflix, le réalisateur de Clerks et de Mallrats a fait appel à de grands noms pour assurer le doublage comme Mark Hamill ( Skeletor ) , Chris Wood Musclor ( He - Man pour les puristes anglophones ) , Sarah Michelle Gellar ( Teela ) , Henry Rollins, Alicia Silverstone .

Et ça parle de quoi Les Maîtres de l’Univers ?

Le pitch : après une bataille épique et destructrice entre Musclor et Skeletor, les gardiens du crâne ancestral sont partis dans une direction différente . Mais, quand le royaume d’Eternia est fracturé, Teela doit reformer la bande, malgré de nombreux secrets et désaccords qui les divisent . Ils vont à nouveau devoir s'unir pour sauver l’univers .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

La série sera disponible le 23 juillet sur Netflix .