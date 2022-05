Les 10 meilleures répliques de "La Haine"

Petit moment nostalgique, voici notre Top 10 des répliques du film "La Haine".

par Team Mouv'

À l'occasion de sa sortie sur Netflix, nous avons décidé d'élire nos 10 punchlines préférées du film culte de Matthieu Kassovitz, "La Haine".

Une multitude de scènes cultes

"C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de cinquante étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer : jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage."

Réplique mythique d'intro de "La Haine", cette phrase et aussi la dernière du film, lorsque Hubert et le policier coupable de la mort de Vinz se menacent à bout portant avant s'asséner un coup fatal dont on ne connaitra pas la conclusion.

"Tout qu'est ce que j'sais, c'est que je cours pas plus vite que les balles..." - Saïd

Vinz tente d'expliquer à Saïd qu'il aurait agit si il avait vu un de ses "frères" se faire passer à tabac, chose que n'a visiblement pas faite Saïd. Ce dernier tente de se justifier en disant qu'il ne s'agissait pas d'un "frère" et qu'il ne va pas prendre des risques pour une personne qu'il connait à peine.

"Putain comment y sont polis les keufs ici, carrément y m'a dit "vous" et tout !" - Saïd

Les trois amis montent sur Paris pour rencontrer le fameux "Astérix". Saïd demande à un policier de lui indiquer le chemin, celui ci va lui répondre d'une manière très cordiale. Un entretien qui va surprendre le jeune homme, pas habitué à ce genre d'échange avec les forces de l'ordres.

"Hey l'maire ! Ni * * * sa mère le maire, fils de pute !"

Sur le toit d'un des immeubles de la cité a lieu la scène culte du barbecue qui se termine par les insultes d'un enfants du quartier envers le maire.

"C'est le vent... tu l'as bien niqué le vent..." - Vinz

Alors que Saïd raconte une incroyable expérience sexuelle qu'il a eu avec une fille et sa magnifique prestation, Hubert et Vinz se moquent de lui. Surtout ce dernier qui n'en croit pas un mot et le fait bien comprendre avec cette phrase pleine de dérision.

- "Saïd tema la vache !" - Vinz

- "Quoi la vache ? C'est toi la vache !"- Saïd

En plein cœur d'une cité Vinz aperçoit une vache. Un incroyable évènement, qu'a du mal à croire Saïd qui snobe complètement son ami. Alors Vinz voyait-il juste ou avait-il une halucination ? Mystère...

"Mais attend, tu t'es pris pour qui toi ? La meuf qui fait la pub pour Wonderbra ou quoi ?" - Vinz

Le trio s'est invité à un vernissage. Hubert décide alors de présenter Saïd à des filles présentent à l'évènement. Malheureusement, lors de la rencontre, Saïd est un peu trop virulent pour les deux copines qui décident de le rembarrer. Vinz, qui a suivi la scène, décide d'intervenir et de défendre son ami en clashant l'une des deux filles.

"C'est à moi que tu parles enculé ? Mais c'est à moi qu'tu parles ? Mais c'est à moi qu'tu parles là ? wowowowo c'est à moi qu'tu parles...et les mecs c'est à moi qu'il parle c't'enculé ! C'est à moi qui parle, putain ! MAIS C'EST A MOI QU'TU PARLES COMME CA MEC ??! " - Vinz

En plein brossage de dents, Vinz se mue en Robert De Niro et réinterprète, à sa façon, le célébré "Talking to me" présent dans "Taxi Driver". A sa manière, il vient de créer une autre scène mythique.

- "Vas y dis à ton frère de descendre" - Saïd

- "Pour quoi faire?" - Sœur de Vinz

- "Dis lui de descendre"

- "Pour quoi faire?"

- "Mais dis lui de descendre !"

- "Pour quoi faire ?"

Alors que Saïd cherche Vinz, il s'en va crier son nom en bas de son immeuble. C'est alors qu'il tombe sur la sœur de son ami qui lui demande ce qu'il cherche. L'échange entre les deux crée un énorme brouhaha dans tout le quartier qui va énervé certains voisins.

"Quoi quoi sur la tête de ta mère ? Pourquoi tu jures ? Et là il fait froid pour quoi il fait froid ? Quoi il fait froid ici ?" - Saïd

Vinz prend la décision de couper les cheveux de Saïd. Il semble alors sûr de lui, malheureusement, son talent de coiffeur n'est pas au niveau de ses espérances et Saïd en fait les frais...

Si ces cours extraits vous ont autant donné envie que nous de redécouvrir le film, sachez qu'il est disponible depuis ce 1er mai sur Netflix.