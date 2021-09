Leonardo DiCaprio, Kid Cudi, Ariana Grande : casting de folie dans le trailer de "Don’t Look Up"

La comédie dramatique, attendue sur Netflix pour la fin de l’année, vient de se révéler dans un trailer au casting impressionnant.

par Team Mouv'

Netflix sait nous rendre impatients . Dans une bande - annonce publiée ce mercredi 8 septembre, le géant du streaming dévoile les premières images de Don’t Look up, sa prochaine comédie dramatique, attendue pour le 24 décembre .

En à peine plus d’une minute, on découvre un film qui semble déjà à la fois drôle et haletant, porté par un casting de folie . Des stars comme Kid Cudi ou Ariana Grande y côtoient Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalam, Jonah Hill ou encore Leonardo di Caprio : un impressionnant mélange de personnalités aussi variées que charismatiques .

Don’t Look Up, ou Déni Cosmique en français, est réalisé par Adam McKay, que l’on connaît pour son travail sur The Big Short. Sombre et comique, le film raconte l’histoire de deux scientifiques médiocres qui essayent de sauver le monde à l’approche d’une météorite . En pleine pandémie, on imagine que le réalisateur s’est inspiré de l’ambiance post - apocalyptique de notre époque pour réaliser une comédie critique et politique, qui risque de nous faire rire autant que pleurer .

Difficile d’attendre donc, surtout quand on voit l’originalité du casting et du scénario, qui promet une comédie absurde et abracadabrantesque . Rendez - vous le 24 décembre pour découvrir Don’t Look Up sur Netflix .

