"Le Seigneur des Anneaux" : un budget de 465 millions de dollars pour la saison 1

Un budget pharamineux pour ce nouveau pilote qui reprend le classique "Le Seigneur des anneaux" pour en faire une série.

par Team Mouv'

C'est l'un des projets le plus attendus et le plus coûteux de l'histoire du cinéma, et plus particulièrement dans la catégorie des séries . Le classique Le Seigneur des anneaux, dont le succès planétaire n'est plus à prouver, revient sur nos écrans mais en format série, et le projet est colossal .

Des millions et des millions

C'est une première pour le 7ème art : la série basée sur le film culte Le Seigneur des anneaux, s'offre un budget qui repousse les limites . En effet, le programme produit par Amazon prévoit un budget de 465 millions de dollars . Une somme astronomique à donner le vertige, et pour cause il s'agit là du budget pour la première saison uniquement ! C’est Stuart Nash, le ministre néo - zélandais du Développement économique et du Tourisme, qui a dévoilé cette somme à la presse locale ( la série se tournant en Nouvelle - Zélande ) : "Ce que je peux vous dire, c’est qu’Amazon va dépenser environ 650 millions de dollars ( néo - zélandais ) rien que pour la saison 1" a t'il déclaré .

La série plus chère que les films

Comme le rapporte le site spécialisé Kulture Geek, la série coûte déjà plus chère que les trois films réunis . On estime le coût initial des trois films à 281 millions de dollars, soit un peu plus de la moitié du budget de la série . Avec un tel budget, on s'attendre à ce que la série Le Seigneur des anneaux soit révolutionnaire en termes de technologies, effets spéciaux, décors . . . Elle sera disponible sur Amazon Prime Vidéo, mais pour l'instant aucune date précise n'a été confirmée .