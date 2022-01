"Le Seigneur des Anneaux" : le teaser de la série dévoilé

Amazon Prime a dévoilé le nom officiel et le teaser de la série adaptée du "Seigneur des Anneaux".

À encore plusieurs mois de la sortie de la série adaptée de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, prévue pour le 2 septembre 2022, Amazon Prime a dévoilé hier, mercredi 19 janvier, le teaser de la série intitulée Le seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Une nouvelle ère commence

La série événement co-créée par J.D. Payne et Patrick McKay sortira le 2 septembre prochain. Et pour faire patienter les fans, Amazon Prime, la plateforme qui a acquis les droits télévisés du Seigneur des anneaux en 2017 et sur laquelle la série sera diffusée, a dévoilé son teaser officiel.

Le tournage de la première saison de la série la plus chère jamais produite s’est achevé le 2 août dernier en Nouvelle-Zélande et c’est en ce 19 janvier que les fans pouvaient enfin découvrir le teaser d’une minute, narré par la voix d’une femme que certains supposent être celle de l'elfe Galadriel. Cette courte vidéo fait référence à l’introduction du premier volet de la trilogie cinématographique *: La Communauté de l’anneau.*

Ce teaser étonnement réalisé en prises de vues réelles fait déjà languir les fans. Il ne vous reste donc que quelques mois pour vous refaire la trilogie cinématographique complète avant de pouvoir découvrir la série qui nous plongera dans l'ère de la création des Anneaux de Pouvoir par Sauron, plusieurs millénaires avant les hobbits.