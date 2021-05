"Le Seigneur des Anneaux" : la série pointée du doigt pour son manque de diversité

La série produite par Amazon qui reprend la saga "Le Seigneur des Anneaux" est vivement critiquée pour son manque de diversité.

par Team Mouv'

La question de la diversité et de l'inclusivité est un sujet brûlant car important et représentatif des failles de notre société . C'est un débat sans fin que mènent de nombreuses communautés de toutes classes sociales pour accéder au droit à la représentation dans l'espace public, dans les médias, le cinéma, la mode et bien plus encore . Si certains évitent la question, pour d'autres elle est vitale car elle concerne la génération actuelle et future .

Le Seigneur des Anneaux

C'est le cas ici d'Amazon qui exploite le streaming et a fait le pari immense et couteux de produire la série de la saga culte Le Seigneur des Anneaux . Un projet colossal et ambitieux quand on connait le statut de la trilogie de science - fiction la plus connue au monde . Seulement, des problématiques commencent déjà à voir le jour : comme le rapporte Allociné, le comédien Ludi Lin, qui incarne Liu Kang dans le film Mortal Kombat, a pointé le manque de diversité du casting . Ce dernier déplore l’absence de comédiens d’origine asiatique dans la distribution : "Cela sera difficile de justifier le fait de construire un ‘monde immense’ sans aucun personnage à l’apparence asiatique . Il faudra que nous les imaginions . Et pourtant ce n’est pas dur, nous sommes là . "

Si pour l'instant, Amazon n'a pas communiqué sur la question, il n'y a plus qu'à espérer que la requête de Ludi Lin soit entendue et que le casting soit completé avec plus de diversité .