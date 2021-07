Le réalisateur de "Scream 5" assure que le film est terminé

La série de films cultes "Scream" va bientôt dévoiler son 5ème épisode !

par Team Mouv'

Le cinquième Scream est - il sur le point d'être dévoilé ? C'est en tous cas ce que laisse entendre son réalisateur, Tyler Gillett, dans un petit tweet . Le film devrait être en salle d'ici janvier 2022.

"Scream est fini"

La suite de cette saga initiée par Wes Craven, mettant en scène des adolescents victimes d'un tueur en série terrifiant affublé d'un masque blanc, portera tout simplement le nom de Scream. Mais il s'agit bien du cinquième volet de ce thriller d'épouvante culte . "Scream ( 2022 ) est fini . Je suis impatient de tous vous voir le regarder ! " assurait Tyler Gillet dans son tweet ce 8 juillet 2021 :

Ça arrive !

Le film est en production depuis novembre 2020 et sera au cinéma le 14 janvier 2022 . Le film reprend en grande partie le casting original des films Scream de Wes Craven : Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, et Marley Shelton . Mais il y a des nouveaux : Jack Quaid, Melssa Berrera, et Jenna Ortega .

Du nouveau ?

L'actrice Courtney Cox a expliqué à cinemablend que ce film ne serait pas simplement un cinquième film d'une longue suite . "Ce n'est pas Scream 5, c'est Scream !" expliquait - elle : "C'est une nouvelle franchise . C'est moderne, c'est flippant, c'est juste un nouveau Scream . Ce n'est pas un reboot, pas un remake__, c'est un tout nouveau lancement . Je pense que ce sera fantastique ." expliquait l'actrice de Friends.

Pour en savoir plus sur Scream, notre journaliste cinéma Manon te livrait plein de secrets de tournage de ce film qui s'annonce épique dans son émission Le Screen en avril dernier !