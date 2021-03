"Le jeu de la dame" : Anya Taylor-Joy partante pour une saison 2 ?

Alors que les fans se mettent à rêver d'une saison 2, Anya Taylor-Joy s'est exprimée sur cette éventualité.

par Team Mouv'

La série a été l'un des plus grands succès de l'année 2020, partout dans le monde . Le Jeu de la Dame a d'ailleurs été couronnée à l'occasion de la cérémonie des Golden Globes : la série est repartie avec deux prix pour "meilleure mini - série" et "meilleure actrice" dans une mini - série pour Anya Taylor - Joy .

Et forcément, après un succès aussi colossal, tout le monde se met à rêver d'une deuxième saison avec une suite . Si la série n'a pas été imaginée de cette façon, puisqu'elle est tirée du roman de Walter Tevis, sorti en 1983, l'actrice principale s'est tout de même exprimée sur la question . Interrogée par Entertainment Tonight, elle déclare : "Peut - être [ . . . ] Je ne veux décevoir personne mais nous n'y avons pas du tout pensé. La série raconte l'histoire d'une jeune pousse qui devient un arbre . On voit Beth grandir et on la quitte sereine . On a donc vraiment été sincèrement surpris quand on a demandé 'où est la saison 2 ?'".

L'actrice ne ferme pas la porte à une deuxième saison, mais pour l'instant, rien n'est fait . En attendant d'en savoir plus, voici les bandes - annonces qu'il ne fallait pas rater ces dernières semaines.