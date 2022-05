"Le Flambeau" : une date de diffusion enfin dévoilée

"Le Flambeau" sera prochainement disponible sur Canal+.

par Team Mouv'

Alors que la nouvelle série de Jonathan Cohen se dévoile peu à peu, voilà que la date de sortie de celle-ci, intitulée *Le Flambeau,* vient d'être révélée.

Rendez-vous le 23 mai

Plus qu'attendue par les téléspectateurs et surtout les fans de la première saison, la suite de La Flamme verra prochainement le jour sur nos écrans.

Deux ans après la série La Flamme , Jonathan Cohen sera prochainement de retour avec la suite, intitulée Le flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra, parodiant la célèbre émission Koh-Lanta. Et alors que celui-ci tease l'arrivée de cette nouvelle saison depuis quelques semaines déjà, révélant même quelques détails à son propos, notamment son casting et plus récemment la première bande-annonce, le public pourra retrouver Marc et les autres aventuriers complètement fous et en quête de la somme folle de 450€, à partir du 23 mai prochain sur Canal+.

La diffusion des 9 épisodes prévus se fera à raison de 3 par semaine.