"Le Flambeau" : Jonathan Cohen et Mister V racontent leur plus gros fou rire sur le tournage

D'une histoire d'haleine a résulté le meilleur fou rire de Jonathan Cohen lors du tournage de "Le Flambeau".

par Team Mouv'

À l'approche de la sortie de Le Flambeau, série faisant suite à La Flamme de Jonathan Cohen, l'humoriste accompagné de Mister V et Laura Felpin, ont raconté leur plus gros fou rire durant le tournage.

CHAKÉKÉKO

Alors que la nouvelle série Le flambeau, parodie de l'émission d'aventure de Koh-Lanta, verra le jour sur Canal+ le 23 mai prochain, Jonathan Cohen, accompagné de deux acteurs de ce casting inédit, Mister V et Laura Felpin, ont été les invités de la boite à questions de la chaine. L'occasion pour le groupe de lever un peu plus le voile sur le rendez-vous le plus attendu de ce mois de mai et de dévoiler quelques anecdotes sur le show et son tournage.

En effet, pour répondre à la question "Votre plus gros fou rire sur le tournage", Jonathan Cohen et Mister V ont révélé une anecdote parmi tant d'autres "Il y en a eu un milliard". Et celle émise par les humoristes partirait d'une histoire d'haleine qui n'apparaitra pas à l'écran "Toi il y a eu les haleines, on n'a pas pu la monter tu sais pourquoi ? Parce qu'il y en a aucune qui est utilisable", déclare l'interprète de Marc avant de la raconter "Il me parlait comme ça [ de très près ] et il me fait "c'est fou ce que ça pue ici !" et moi je vois qu'il puait de la gueule". Certes, raconté comme ça c'est moins drôle, mais sur le moment ils ont du se taper des énormes barres.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une histoire de mauvaise odeur bucale de Mister V qui semble avoir donné lieu à "WAA CHAKÉKÉTO" et qui aura suivi les deux hommes tout au long de l'aventure.