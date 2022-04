"Le Flambeau" : Jonathan Cohen donne les premiers détails

Jonathan Cohen révèle les premiers éléments de la suite de "La flamme".

par Team Mouv'

Presque deux ans après la série à succès La Flamme, Jonathan Cohen sera bientôt de retour avec une nouvelle série qui hype déjà les fans de l'humoriste intitulé Le flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra, et prochainement disponible sur Canal+. À l'approche de sa sortie, Jonathan Cohen est revenu sur son programme et a pu dévoiler quelques détails intéressants.

Un rêve secret réalisé

À l'occasion du festival Canneserie, Jonathan Cohen a pu se confier au micro de Canal+ sur son nouveau programme Le Flambeau, décrit comme une "parodie" de Koh-Lanta, dont les plus chanceux ont pu voir les deux premiers épisodes qui ont été diffusés lors du festival.

Alors que le tournage a commencé au mois de septembre au Mexique, le programme devrait voir le jour sur Canal+ d'ici le mois de mai/juin. Et si l'on retrouvera le même casting que dans La Flamme dans cette nouvelle saison, notamment avec Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Jérôme Commandeur, Ramzy Bedia, Camille Chamou, Pierre Niney, et d'autres, de nouveaux personnages feront leur apparition et seront joués par Jonathan Lambert, Kad Merad, Mister V, Gérard Darmon ou encore Laura Felpin.

Et c'est bien là que la comédie prendra un tout autre tournant selon son auteur. Si Le Flambeau est considéré comme une "suite" du programme précédent, le cadre, lui, change et plus que cela, son interprétation également puisque Jonathan Cohen a déclaré "Il y a tellement plus de personnages et en vrai, je ne suis plus le personnage principal mais il y a d'autres personnages encore plus fous. Et ça s'apparente maintenant à une vraie série avec des fils narratifs bien distincts selon les groupes, là où, effectivement, c'était un peu monotone avec moi.". Et lorsque l'interviewer lui demande très clairement si "c'est moins une parodie et plus une série?", l'humoriste répond "*J'ai l'impression ouais. Et ça me plait parce que c'était un peu un rêve secret de faire une série de pure comédie*".

À voir maintenant ce que cela donnera, mais avec Jonathan Cohen, on est rarement déçu.