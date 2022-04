"Le Flambeau" : Jonathan Cohen dévoile la folle bande-annonce qui parodie "Koh-Lanta"

"Le flambeau", la suite de "La flamme" se dévoile avec une première bande-annonce.

par Team Mouv'

Deux ans après la série La Flamme, Jonathan Cohen sera prochainement de retour avec la suite de sa série. Intitulé Le flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra, les fans de l'humoriste sont déjà hype, et cette nouvelle bande-annonce nous permet de patienter comme il faut.

Alors qu'il avait déclaré que les personnages seraient encore plus fous que dans La Flamme, on a cette confirmation en découvrant la bande-annonce, complètement déjantée. Dans celle-ci, on voit les candidats qui débarquent sur l'ile de Chupacabra, et qui vont devoir survivre pendant 38 jours, pour remporter la somme folle de 450 euros.

Un casting incroyable

La grande force de cette série c'est son casting impressionnant. Jonathan Cohen a fait confiance à certains acteurs déjà présents dans La Flamme, avec notamment Leïla Bekhti, Ana Girardot, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Jérôme Commandeur, Ramzy Bedia, Camille Chamou et Pierre Niney. Mais des nouveaux personnages font leur apparition et seront joués par Jonathan Lambert, Kad Merad, Mister V, Gérard Darmon ou encore Laura Felpin.

Le flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra sera disponible en mai sur Canal+