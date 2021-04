Séries: les fins les plus décevantes selon les fans

"Game of Thrones", 'How I met your mother?", "Lost", "Prison Break"... un sondage réalisé par le site OnBuy révèle quel final de série a le plus déçu les fans.

par Team Mouv'

Quand une série se finit, d'autant plus une série culte, le final du show suscite de nombreux débats . Les interrogations "Est - ce que ça méritait cette fin ? Tout ça pour ça ?", dans les cas de déception sont de rigueur . Sans oublier avant la révélation de la fin, les théories, fins alternatives ensuite parfois créées par les fans .

Justement la série Game of Thrones de HBO, qui a fait polémique sur sa fin, fêtait récemment ses 10 ans ( le 17 avril 2021 ) . A cette occasion le site OnBuyy a réalisé un sondage pour savoir quel final de série avait le plus déçu les fans et la série tirée des livres de George R . R Martin .

Sur le podium on retrouve : en première place Lost, avec 27,3% des suffrages, en deuxième avec 25% des suffrages Game of Thrones, la saison finale ( saison 8 ) est sortie il y a deux ans et c'est vrai qu'elle n'avait pas fait l'unanimité et en troisième position la série comique How I Met Your Mother avec 17% . Pour la suite des déceptions : Sherlock ( 16% ) , Prison Break ( 13% ) et Dexter ( 12% ) .

Bon après ça reste subjectif . Et toi quelle série t'as déçu ( e ) avec sa fin?