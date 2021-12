Le classement des meilleurs scénarios du 21e siècle, selon les scénaristes américains

"Get Out" est en tête de la liste des 101 meilleurs scénarios du 21e siècle.

par Team Mouv'

Lundi 6 décembre, la Writers Guild of America West (WGA) a dévoilé sa liste des "101 plus grands scénarios du 21e siècle (jusqu'à présent)", dans laquelle Get Out a obtenu la première place.

"Get Out" numéro 1 !

La WGA est un syndicat qui représente les scénaristes d'Hollywood. Ils ont déclaré dans un communiqué de presse que le film Get Out était numéro 1 des votes et "plus grand" scénario du 21e siècle jusqu'à présent.

Get Out est un film d'horreur américain qui est sorti le 24 février 2017. Il met en scène Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, LaKeith Stanfield et Catherine Keener. Le film suit Chris Washington (Kaluuya), un jeune homme noir qui découvre des secrets choquants lorsqu'il rencontre la famille de sa petite amie, Rose Armitage (Williams). Le thriller a été un énorme succès commercial. Il a rapporté 255 millions de dollars dans le monde pour un budget de 4,5 millions de dollars, avec un bénéfice net de 124,8 millions de dollars, ce qui en fait le dixième film le plus rentable de 2017.

Pour le reste du classement, le scénario de Charlie Kaufman pour Eternal Sunshine Of The Spotless Mind arrive en deuxième position, tandis que le scénario d'Aaron Sorkin pour The Social Network se classe troisième. La quatrième et cinquième place sont pour Parasite de Bong Joon Ho et Han Jin Won, et No Country For Old Men de Joel Coen et Ethan Coen.

Les scénarios classés de 6 à 10 sont : Moonlight; There Will Be Blood; Inglourious Basterds; Almost Famous et Memento. Le premier scénario féminin de la liste se classe 12e et concerne Bridesmaids d'Annie Mumulo et Kristen Wiig. Le premier (et seul) film français, quant à lui, est 43ème et il s'agit d'Amélie Poulain, écrit par Guillaume Laurant et Jean-Pierre Jeunet.