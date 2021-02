"Le Bureau des légendes" : une saison 6 est en préparation selon Jonathan Zacaï

C'est l'acteur qui incarne Raymond Sisteron qui a vendu la mèche dans une interview pour Europe 1.

par Team Mouv'

Après la saison 5 et le départ d'Eric Rochant, le créateur du Bureau des légendes, la série diffusée sur Canal + devait s'arrêter . Mais selon les propos de Jonathan Zacaï ( aka Raymond Sisteron à l'écran ) , la série sur les aventures des agents de la DGSE se poursuivront dans une sixième saison, qui serait déjà en cours d'écriture . C'est ce qu'a déclaré l'acteur, invité d'Anne Roumanoff sur Europe 1 dans Ça fait du bien .

Un travail d'équipe

“Il y a bon espoir concernant une saison 6 . Éric Rochant a quitté l’affaire__, mais il y a d’autres gens qui ont récupéré Le Bureau et qui l’écrivent . Normalement, ils sont en écriture, même s’il est vrai qu’avec la pandémie, ils ne peuvent pas vraiment voyager pour inspirer le récit .” expliquait l'acteur sur Europe 1, et repris par GQ .

"On se tient un peu au courant . [ … ] C’est vrai que ça fait cinq saisons__, donc quand même six ans que l’on travaille ensemble . On est assez proches. " affirme t - il .

Pas de tournage pour l'instant

Jonathan Zacaï explique également être "toujours en contact" avec l'équipe qu'il a côtoyé durant les 5 premières saisons du Bureau des légendes et il se dit prêt à les rejoindre pour commencer à travailler. Cependant le tournage n'est pas encore d'actualité .