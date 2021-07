La star de Prison Break Wentworth Miller annonce être atteint d’autisme

La star de "Prison Break" révèle qu'il est autiste.

par Team Mouv'

L'acteur principal de la série culte Prison Break révèle à ses fans qu'il est autiste dans un long texte écrit avec le cœur sur les réseaux sociaux à cœur ouvert .

“Un choc . Mais pas une surprise"

La carrière du comédien s'est propulsée en 2005 grâce à son rôle de Michael Scofield dans la série Prison Break . Ce dimanche 25 juillet 2021 il a fait une grande révélation à ses fans . Wentworth Miller annonce sur un post Instagram : “Comme tout le monde, la vie en quarantaine m’a pris des choses . Mais dans le calme et l’isolation, j’ai reçu des cadeaux inattendus . Cet automne marquera un an depuis que j’ai reçu mon diagnostic informel d’autisme, précédé par un auto - diagnostic, suivi d’un diagnostic officiel .__” L'acteur souligne que cette découverte a “été un choc . Mais pas une surprise . "

La star de Prison Break avoue qu' “être autiste est au cœur de qui ( il est ) . De tout ce qu' ( il a ) réussi à faire” . Dans ce témoignage, le comédien pointe du doigt un problème crucial concernant les diagnostics de neuro - atypie : “Je suis un homme d’âge moyen . Je n’ai pas 5 ans . Et je reconnais aussi que l’accès à un diagnostic est un privilège que beaucoup n’ont pas” .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un diagnostic pris avec du recul

Dans un texte réfléchi et humble, Wentworth Miller ajoute : “Je ne sais pas assez de choses sur l’autisme ( il y a beaucoup de choses à savoir ) . Actuellement mon travail consiste à en améliorer la compréhension . En ré - examinant cinq décennies d’expérience vécue à travers un nouveau prisme . Cela prendra du temps” .

L'acteur met en garde ses fans, il ne sera pas un role model au sujet de l'autisme, il a besoin d'abord de mieux comprendre le sujet : “En attendant, je ne veux pas courir le risque d’être soudainement la voix bruyante et mal informée de la pièce .” La star de Prison Break déclare aussi à ce sujet : "Il y a désormais un récit culturel commun ( auquel j’ai participé ) qui dit que ‘telle personnalité s’exprime sur tel sujet A, B, C et consacre sa plateforme à D, E, F . ’ Tant mieux pour eux, vraiment . Mais ce n’est pas forcément ce qui va se produire ici . ” Rien qu'avec son témoignage sur son autisme, Wentworth Miller met en lumière la neurodiversité et ça c'est déjà quelque chose !