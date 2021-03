La sortie de "Venom 2" (encore) décalée !

Le blockbuster porté par Tom Hardy voit sa date de sortie repoussée une nouvelle fois… à cause de "Fast and Furious 9".

par Team Mouv'

Le deuxième volet des aventures de Venom au cinéma est une fois de plus repoussé, a annoncé Sony ce matin . Initialement prévu pour octobre 2020, le film sous - titré Let There Be Carnage avait une première fois vu sa date de sortie reculée au 25 juin 2021 à cause de la pandémie . Et malgré le fait que les salles de cinéma rouvrent progressivement aux États - Unis, Sony Pictures a fait le choix d’une nouvelle date de sortie. Mais cette fois, rien à voir avec le Covid, mais plutôt avec la concurrence .

Car en effet, dans le même temps, Universal Pictures, l’autre mastodonte de la production cinématographique, a décidé de sortir le très attendu Fast and Furious 9 le même jour . Sony craignant l’affrontement avec le neuvième volet des aventures de Dominic Toretto . Plutôt que d’être dans l’ombre de la saga culte, Venom sera finalement dans les salles obscures le 17 septembre 2021 . Sony n’a toujours pas communiqué sur une date de sortie en France où le premier opus de Venom avait fait 2,2 millions d’entrées .

Une possible apparition de Tom Holland ?

Pour Venom : Let There Be Carnage, on retrouvera bien sûr Tom Hardy dans la peau de Venom. Le britannique sera opposé à Carnage, le méchant de l’histoire joué par Woody Harrelson . Mais des rumeurs persistent sur l’apparition de Tom Holland dans le film . À plusieurs reprises dans les comics, Peter Parker et Eddie Brock se retrouvent liés . Maintenant que Sony et Disney ont trouvé un accord sur les droits de Spiderman, rien n’empêche à l’araignée de passer une tête dans le film de son meilleur ennemi .