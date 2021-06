Mr. Robot : la série arrive sur Netflix pour le hack de l'année

On pourra regarder l'intégralité de Mr. Robot sur Netflix.

par Team Mouv'

La série Mr . Robot arrive sur Netflix pour le hack de l'année et on pourra regarder l'intégralité des 4 saisons avec le génial Rami Malek .

Soyez prêts, l'une des meilleures séries de ces dernières années viendra hacker la plateforme et balancera l'intégralité de ses saisons sur le site . Dès le 23 août, on pourra mater les aventures du plus célèbre des hackers : Elliot Anderson aka Rami Malek . C'est le compte Twitter de Netflix qui a annoncé la bonne nouvelle hier ( 23 juin ) avec un message à la typo informatique, car le show américain n'était malheureusement que disponible sur HBO . . . Préparez - vous à une bonne claque !

Une série à mater d'urgence . Pour ceux qui ne connaissent pas Mr . Robot relate l'histoire d'Elliot Anderson, un jeune informaticien dépressif et parano. Il sera vite contacté pour son génie par "Mr . Robot", un anarchiste anonyme qui veut rééquilibrer la balance entre les très riches et les pauvres . L'objectif : hacker les banques et les grosses PME dont la société E . Corp . L'univers sombre et hypnotique plonge les téléspectateurs dans une histoire intense . Cette série a été saluée par la critique et The Guardian a déclaré en 2016 que c'était "la série la plus excitante du moment, car elle refuse de jouer selon les règles" . La totalité des épisodes seront à découvrir sur Netflix le 23 août prochain .