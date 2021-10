La liste des 100 meilleures séries du 21ème siècle établie par 200 experts

Le site de la BBC a publié un classement de 100 séries, considérées comme les plus réussies de ces 21 dernières années. Une liste établie par 206 experts.

par Team Mouv'

206 spécialistes ( 100 femmes, 104 hommes, 2 personnes non - binaires ) , tous critiques, journalistes, universitaires ou professionnels de la télévision venus de 43 pays différents dans le monde, ont défini la liste des 100 meilleures séries télé du 21e siècle parmi celles démarrées au plus tôt en 2000. Cette précision est importante pour expliquer l'absence des Soprano qui a couvert une bonne partie des années 2000 mais avait démarré en 1999 .

The Wire, Mad Men et Breaking Bad sur le podium

En première position, on retrouve The Wire . Selon ce classement, c'est la série la plus réussie de ces 21 dernières années . Et elle est d'ailleurs régulièrement présentée comme telle par les connaisseurs . Mad Men prend la deuxième place de ce podium . La série Breaking Bad se retrouve sur la dernière marche du podium . Le programme à succès Game Of Thrones se retrouve cinquième, derrière Fleabag . La Casa de Papel est quarante - troisième . La série Netflix The Queen's Gambit, qui a donné envie à tout le monde de jouer aux échecs, est 100e .

Une série française bien placée dans le classement

Une seule française figure dans cette liste est à une bonne position : Dix pour cent, se place 53e, devant The Big Bang Theory, House of Cards ou encore Stranger Things .

Le classement est international mais inévitablement dominé par les séries américaines et britanniques ( Sherlock, Line of Duty, Happy Valley, Luther ) . On y trouve quand même les Françaises Le Bureau des légendes et Dix pour cent, l'Allemande Dark ou encore les Danoises Bron ( The Bridge ) et The Killing .

Un classement dans lequel The Office réussit l'exploit de figurer 2 fois, en 9e position avec la version originale signée Ricky Gervais et Stephen Merchant et en 39e position avec le remake américain avec Steve Carell .

Le classement est à retrouver ici.

Dans le classement, Succession, dont la saison 3 vient de sortir, est également présente et elle est 10ème .