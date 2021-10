"La Haine" : Saïd Taghmaoui fâché avec Mathieu Kassovitz, il s'explique

L'acteur Saïd Taghmaoui s'est expliqué sur sa brouille avec le réalisateur Mathieu Kassovitz.

par Team Mouv'

Dans une nouvelle interview accordée à la chaîne YouTube Oui Hustle, Saïd Taghmaoui se confie sur La Haine et sa relation avec le réalisateur Mathieu Kassovitz . Alors que le film a été diffusé il y a quelques jours sur ARTE, et que l'acteur a sorti son livre De "La Haine" à Hollywood, Said revient sur sa brouille avec Mathieu Kassovitz .

Tu aurais quand même pu nous créditer, sur les dialogues, on a quand même écrit la moitié . Les dialogues qui ont du sens, ils viennent pas de toi, ils viennent de mon quartier

L'acteur pointe du doigt un manque de reconnaissance de son travail et de sa contribution sur le scénario. Il explique que le scénario original a été grandement modifié par lui - même, basé sur sa propre expérience et sa vie à l'époque . "Le film parle d'un sujet que je connais particulièrement bien, en tout cas beaucoup plus que Mathieu, que Vincent et encore plus qu'Hubert à l'époque, puisque je suis le truc . Je vois les erreurs et quand ça sonne juste, puisque moi c'est ma réalité . "

Il poursuit en précisant avoir adapté le scénario et les dialogues plusieurs fois tout au long du film : "Instinctivement je réagissais alors au fur et à mesure, je réécris les dialogues, les textes et les situations, c'est un apport considérable en réalité, parce que les dialogues les plus cultes ou les plus mémorables, ils sortent de ma vie, de mon quartier, de ma réalité . [ . . . ] Tu aurais quand même nous créditer, sur les dialogues, on a quand même écrit la moitié . Les dialogues qui ont du sens, ils viennent pas de toi, ils viennent de mon quartier . "

Le passage est à découvrir à partir de 1h09:27 dans la vidéo ci - dessous :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Saïd Taghmaoui n'a jamais revu Vincent Cassel ni Mathieu Kassovitz

Si Saïd Taghmaoui avoue garder un souvenir plutôt positif de La Haine et du tournage, il reconnaît être en désaccord total avec Mathieu Kassovitz qu'il n'a pas revu depuis 25 ans : "__Mathieu avait envie de faire sa salade, il nous a utilisé un peu, j'ai jamais revu Vincentni Mathieu, à part Hubert avec qui j'ai une grande affinité, on est assez proches . "

Autre point de mésentente entre eux, l'anniversaire des 25 ans de La Haine avec une nouvelle exploitation du film . Taghmaoui dit ne pas avoir touché un seul euro : "Ils viennent de faire les 25 ans de La Haine, ils ont pas invité Hubert, ni moi . T'as un film culte français, tu fêtes les 25 ans, mais tu veux tout garder pour toi . Ils ont ressorti le film en 4K, donc il y a une nouvelle exploitation du film avec, j'imagine, plein de bénéfices . On n'a pas touché un euro . " Il conclut : "Je crois que c'est Mathieu Kassovitz qui possède 20 % de la pellicule donc c'est son fond de commerce, il vit avec ça . "