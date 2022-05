"La Haine" : le film culte est maintenant dispo sur Netflix

Le film de Matthieu Kassovitz est désormais visualisable sur Netflix.

par Team Mouv'

Chaque mois a son lot de surprises et de nouveautés chez Netflix. En mai, c'est un film culte des années 90 qui est disponible sur la plateforme de streaming.

"La Haine" est intemporel

Le César du meilleur film 1996 fait son apparition sur Netflix, l'occasion pour les plus jeunes de découvrir un des classiques du cinéma français. Le film a marqué plus d'une génération à travers ses scènes cultes, son noir et blanc et ses acteurs. Le trio que forment Vinz (Vincent Cassel), Saïd (Saïd Taghmaoui) et Hubert (Hubert Koundé) reste encore aujourd'hui l'un des groupes d'amis le plus iconique du cinéma français.

27 ans plus tard ce n'est pas un hasard si la célèbre franchise américaine s'est octroyée les droits de diffusion du film de Matthieu Kassovitz. En effet, le désintérêt des banlieues de la part des politiques et les violences policières sont toujours d'actualité et permettent à "La Haine" de rester dans l'ère du temps.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Depuis ce dimanche 1er mai, le film est disponible sur Neflix, une occasion de le découvrir pour toute une génération qui serait passée à côté.