"La Haine" : le film culte est maintenant dispo sur Amazon Prime

Pour ceux qui veulent mater une énième fois le film culte de Matthieu Kassovitz, Amazon Prime l'a mis en ligne.

par Team Mouv'

Sorti en 1995, le film La Haine de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui est toujours aussi pertinent et d'actualité plus de 25 ans après sa sortie.

25 ans après

Considéré par beaucoup, comme l'un des plus grands films français de l'histoire, qui a inspiré des générations entières, le film débarque petit à petit sur les plateformes de streaming pour que les plus jeunes ou ceux qui veulent le mater pour la 43ème fois, puissent se rattraper. Après Arte qui l'avait diffusé en octobre 2021, c'est Amazon Prime qui a rajouté à son catalogue ce film incroyable depuis le 1er janvier 2022. A mater d'urgence, si vous êtes passés à côté de ce chef d'œuvre des temps modernes.

Le plus dur c'est la chute, pas l'atterrisage

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette pépite cinématographique, on a fait un papier sur les 25 infos, 25 ans après. Histoire de révéler quelques anecdotes sympas aux fans de la première heure et aux autres.