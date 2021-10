"La Haine" : le film culte diffusé sur ARTE ce vendredi

Le cultissime "La Haine" sera diffusé ce soir (vendredi 1er octobre) à la télévision sur ARTE.

par Team Mouv'

C'est toujours un événement lorsque La Haine est diffusé . Sorti en 1995, le film de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui est toujours aussi pertinent et percutant en 2021 . Classique dans la narration et dans l'imagerie, le film qui a remporté le prix de la mise en scène à Cannes en 1995 sera diffusé ce vendredi soir sur ARTE .

Le film nous plonge dans le quotidien de trois jeunes d'une cité parisienne, Vinz ( Vincent Cassel ) , Saïd ( Saïd Taghmaoui ) et Hubert ( Hubert Koundé ) . On suit leurs péripéties d'un matin au suivant, en passant par leur quartier, une virée à Paris et le retour au quartier .

ARTE célèbre la culture Hip Hop

À partir de ce 1er octobre, ARTE célèbre la culture hip - hop comme il se doit, avec de nombreux rendez - vous iconiques . En plus de la diffusion du film, on pourra aussi découvrir des séries, documentaires, podcasts ou concerts sur le hip hop .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix